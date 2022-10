Donna investita vicino il carcere: trasportata in codice rosso al Veneziale

Incidente stradale intorno all’ora di pranzo nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre, a Isernia, nei pressi dell’MD vicino al carcere. Una donna sarebbe stata investita da un’auto nei pressi delle strisce pedonali. Traffico in tilt per diverso tempo lungo l’arteria visto anche l’orario di punta. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari giunti con l’ambulanza che hanno provveduto a trasportare la donna in codice rosso all’ospedale di Isernia. Presenti anche i Carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.