Donna investita in pieno centro sulle strisce, trasportata in ospedale

Investimento in pieno centro a Campobasso intorno alle 19.15 di questa sera, venerdì 22 ottobre. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, una Punto grigia ha investito un passante che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in via Mazzini, subito dopo la Chiesa di San Francesco e nei pressi della farmacia Castiglione. I passanti hanno immediatamente allertato il 118: i sanitari, giunti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure del caso alla donna che è poi è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del Cardarelli. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche gli uomini della Polizia Municipale.

