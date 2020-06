Donna investita il pieno centro, trasportata al pronto soccorso

Investimento in pieno centro a Campobasso, questa mattina, 20 giugno, in via Cavour. Una donna è stata investita mentre si apprestava ad attraversare nei pressi delle strisce pedonali da un auto che sopraggiungeva lungo la strada. Il conducente si è fermato immediatamente dopo l’urto per prestare soccorso alla donna. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto a trasportare precauzionalmente la donne presso il pronto soccorso del Cardarelli e la Polizia Municipale impegnata nei rilievi del caso.