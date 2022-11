Fratture al femore e al ginocchio di una gamba. Queste le conseguenze riportate da una 59enne di Isernia investita da una sua vicina di casa, che stava facendo retromarcia lungo corso Risorgimento a Isernia. La donna è stata trasportata dal 118 in ospedale dove è stata ricoverata in Ortopedia per essere operata d’urgenza.