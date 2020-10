Donna investita da auto. Paura in via XXIV Maggio

Poco prima delle 9 di questa mattina, 12 ottobre, a Campobasso sul tratto finale di via XXIV Maggio, in prossimità della Farmacia Comunale, una donna è stata investita da un’auto. Sono stati attimi di grande paura e sul posto si è subito radunato un gran numero di persone, alcune delle quali hanno immediatamente prestato un primo soccorso alla ferita che poi è stata presa in carico dagli operatori del 118. Ricordiamo che il punto in cui è avvenuto questo investimento è sempre molto trafficato da auto e pedoni in transito.