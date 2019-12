Donna investita da auto: lesioni gravi e omissione di soccorso

I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno ascoltato lungamente mentre raccontava la sua versione dei fatti. Prove e riscontri che verranno confrontati in ulteriore sede di indagini perché ora è importante anche ricostruire la dinamica di quel maledetto incidente a Vinchiaturo che ha un bilancio pesante: una donna di 35 anni, Nicoletta, lotta nel reparto di Rianimazione del Cardarelli, per le gravi ferite riportate nell’investimento. Un’auto l’ha falciata fra Natale e Santo Stefano in centro a Vinchiaturo. Le sue condizioni si sono aggravate, ma in ospedale stanno facendo di tutto. Nei confronti del ventenne (residente in un paese della provincia) alla guida della Giulietta per il momento scattano denunce per lesioni gravi e omissione di soccorso, sarà il magistrato a decidere sull’applicazione di una misura cautelare, elemento che dipende anche dai test cui il giovane è stato sottoposto.