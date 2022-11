Donna Fortuna e i suoi Amori è il nuovo libro di Simonetta Tassinari

Una saga familiare nell’Italia fra le due guerre

di Vittoria Todisco

E’ una terra di Romagna aspra, sanguigna, vendicativa, mangiapreti lo scenario entro il quale si muove e si forma la personalità indomita e al tempo stesso romantica di Fortuna, la protagonista del nuovo romanzo di Simonetta Tassinari che questa sera sarà presentato presso la bibliomediateca comunale di via Roma alle 17/30, autrice anche de “Le donne dei Calabri di Montebello”.

“Donna Fortuna e i suoi amori” è il titolo di questo suo nuovo romanzo edito da “Narratori Corbaccio” che come il precedente percorre le vicende di una saga familiare che vive e si consuma nello spazio di quelle che pensavamo fossero le ultime due guerre mondiali, che tanto orrore e lutti ci hanno procurato. Fortuna, nome che più che di auspicio attesta ribellione, anarchia. E infatti Fortuna appartiene ad una famiglia anarchica in un ambito dove i cognomi non sono contemplati, bastano i soprannomi come quello che lei si porta come uno stigma. La sua famiglia è Quei dei màt, e i suoi fratelli si chiamano Ribelli e Senzadio secondo l’usanza anarchica di attestare l’inesistenza dello Stato, abiurare la religione, praticare l’amore libero e sdoganarsi da qualsiasi forma di identificazione, dando nomi insoliti i propri figli. Suo marito, infatti, che sposa a soli diciott’anni e, dopo due soli mesi di matrimonio la lascerà vedova e con un figlio in grembo, si chiama Ateo. Il mondo fantastico e sicuro che Fortuna aveva immaginato potesse esserle riservato sposando Ateo, unica occasione di riscatto dalla miseria e dall’ignoranza, condizione che suo padre con ostinazione preserva come scudo contro l’omologazione, le crolla addosso. Si ritrova sola, invisa dalla comunità che in lei vede l’anarchica vedova di un altro sciagurato oppositore che si è fatto uccidere con un colpo di fucile in fronte.

Simonetta Tassinari fa largo uso del suo personale variegato e intenso vocabolario. Le parole attraverso le quali racconta le sue storie è il materiale che conferisce preziosità all’architettura narrativa che possiede. Un’architettura solida, precisa, ad incastro, raccontata con minuziosità rendendo plastiche e visive le forme e gli arredi degli spazi entro i quali trovano albergo le storie personali dei protagonisti che, spesso, loro malgrado, si misurano con l’altra storia, quella scritta con la S maiuscola. In questo caso Fortuna è come Arianna, la figlia del re di Creta: pesa molto le parole e parla poco, presta sempre attenzione a ciò che dice e come lo dice perché non vuole impressionare negativamente gli altri e, come ha fatto con Teseo, ci porge il filo narrativo della sua storia personale attraverso la quale seguiamo vicende che si paragonano alle nostre, senza pericolo si perderci nei meandri bui dei secoli che si accavallano. Ma che storia può aspettarsi il lettore che incontra questa contadinotta romagnola che per quanto simile a “La Cipollara” di Lina Pietravalle” si costruirà un diverso destino. Fortuna è: “vestita modestamente, pulita, ordinata, con i capelli castano scuro ben raccolti sul capo, di una bellezza bizantina e perciò tipicamente romagnola, bruna e perfino un po’ altera, una specie di Teodora, ma probabilmente senza i trascorsi piccanti dell’imperatrice” che finirà per assurgere al titolo di Donna Fortuna. E’ la protagonista di una storia di ambizione e di riscatto. La storia di una madre che non vuole che quel figlio che si porta in grembo e che battezzerà con il nome di Libero – lei che per tradizione nega i sacramenti ma che finirà con accettarli per uniformarsi a quello che gli altri vogliono – sia toccato dallo stigma. Chiede e pretende per se e per suo figlio il riscatto dall’ignoranza, dalla povertà e dall’appartenenza politica.

Simonetta Tassinari è romagnola, anche se oramai trapiantata in Molise. E quel mondo lo conosce, lo ama, nonostante le contraddizioni, anzi proprio per questo. Comprende il romanticismo arcaico di quel mondo rurale in cui i patti si suggellano con una stretta di mano, le nascite, come la morte, si celebrano con l’Albana e il Sangiovese. E’ lo stesso mondo ancestrale tragico e idealista narrato da Rino Alessi in “Calda era la terra” ma è un mondo dal quale Fortuna vuole fuggire e per farlo sposa un altro uomo e con lui va a vivere in quella che viene identificata come: “ La bassa Italia”. E da questo punto in poi lo scenario cambia. Siamo a Nemi, in provincia di Roma, nella “verde valle dei Colli Albani” sulle sponde di quel lago che il delirio di onnipotenza del crudele e visionario Caligola vuol rendere l’ara sulla quale celebrare la propria grandezza, e tramandare ai posteri i segni della sua munificenza, piuttosto che il ricordo dei suoi delitti, dei vizi e le insane passioni che lo hanno caratterizzato. Il romanzo racchiuso in uno spazio di tempo che va dalla prima alla seconda Guerra Mondiale percorre, come in un flashback, il sogno che Caligola intende realizzare. Si adopera per far costruire due enormi navi in onore della dea Diana e, collocarle, in quello che è poco più che un bacile d’acqua. Sarà proprio la presenza di questi sontuosi e inaspettati palazzi galleggianti che non solcheranno mai le languide onde del lago ma, da subito inabissate e ignorate dagli storci del tempo, a far nascere la leggenda che ancora avvolge quel luogo. Simonetta Tassinari percorre la storia del lago che tutti conosciamo umanizzandola. Traccia, pur senza darlo a vedere, un parallelo tra gli accadimenti di allora e quelli di oggi. Le sensazioni e la tragicità di un epidemia come la Spagnola non sono diverse da quelle che ci procura la pandemia che oggi viviamo. I timori della guerra di allora sono gli stessi di nostri giorni. Lo fa rendendo Nemi e le due antiche navi romane che in esso sono sepolte, strumenti di un non impossibile riscatto sociale e culturale che contagia tutti, compresa Fortuna, suo malgrado, e Mussolini che nutre ambizioni non dissimili da quelle di Caligola. In questo panorama Fortuna vive l’altra sua storia d’amore, l’unica che l’abbia veramente coinvolta. E qui il racconto assume una diversa suggestione che l’avvicina molto ai romanzi di Delly. Quello di due amanti coinvolti nel turbinio di una guerra dalla quale tutti usciranno con profonde ferite.