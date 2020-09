Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi 20 settembre nelle campagne di Trivento. Una donna del posto è rimasta gravemente ferita in un incidente con un trattore, rimanendo schiacciata, ma fortunatamente sembra non correre pericolo di vita. Sul posto il 118 che l’ha soccorsa e trasportata in codice rosso al Cardarelli di Campobasso.