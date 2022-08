Donna di 47 anni scompare da Agnone: ritrovata a Campobasso

ORE 13 Ritrovata a Campobasso la donna che ieri sera era scomparsa ad Agnone, dove si erano vissuti momenti di forte apprensione con i Vigili del fuoco insieme a Carabinieri e Protezione Civile sulle tracce della 47enne che sembrava essere scomparsa nel nulla, dopo essersi allontanata dalla casa di cura dove era ospite.

L’allarme era scattato con la denuncia effettuata nella serata di ieri ai Carabinieri della compagnia di Agnone, che subito si erano messi alla ricerca della donna. In soccorso era giunta anche l’unità cinofila. Ma per fortuna le ricerche hanno dato esito positivo in meno di 24 ore.

