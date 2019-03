Donna dell’anno, consegnati in Comune i riconoscimenti 2018

La cerimonia Indietro 1 di 13 Avanti

ISERNIA

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri presso il Comune di Isernia, la cerimonia di consegna dei premi «Donna dell’Anno 2018», organizzata dall’associazione culturale “Promozione Donna”.

I riconoscimenti sono andati: per la cultura, Andreina Di Girolamo, musicista e scrittrice; per l’imprenditoria, Veronica Testa, titolare de “La Cantina 1959”; per l’impegno nel sociale, Leontina Lanciano, Garante regionale dei diritti della persona; per lo sport, Maria Centracchio, campionessa di judo (assente per impegni, ha ritrato il premio il padre Bernardo). Alla cerimonia presenti anche il sindaco, Giacomo D’Apollonio e il presidente della Provincia, Lorenzo Coia.