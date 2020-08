Donna cade dalle scale e muore, disgrazia in paese

Disgrazia in pieno centro storico a Ripalimosani: una donna anziana è deceduta questo pomeriggio (31 agosto) in seguito ad una rovinosa caduta in casa dalle scale di una botola che pare porti ad una cantina. Nonostante i soccorsi l’anziana non è sopravvissuta alle ferite riportate. L’episodio ha generato sgomento e cordoglio fra la gente del paese dove la povera vittima era molto conosciuta e benvoluta.

Si tratta di una persona anziana che viveva sola e che è caduta per la scale che portano ad un antico fienile, ora adibito a legnaia. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita e pertanto ora si sta decidendo se svolgere l’autopsia. Sul posto è intervenuta la Polizia.