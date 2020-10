Donna cade dal balcone del terzo piano, sul posto Polizia e 118

Sono momenti di tensione quelli che stanno vivendo i residenti di via Pisa a Campobasso dove è in corso un intervento sanitario e contemporaneamente uno di polizia per chiarire cosa sia successo ad una donna che è precipitata dal terzo piano di uno stabile e che in questo momento pare sia ancora in vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118 anche pattuglie della Polizia di Stato, gli operatori della Questura stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un terribile incidente.

