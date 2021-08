Donna arriva al San Timoteo con feto morto in grembo: trasferita al Cardarelli perché positiva al Covid

Brutte notizie dal San Timoteo di Termoli dove nella mattinata di oggi, lunedì 9 agosto, per cause ancora in corso di accertamento, una 24enne al nono mese di gravidanza sarebbe arrivata con il feto già morto in grembo. Un dramma nel dramma quello in cui sembra essere ripiombato il San Timoteo. Va sottolineato, dunque, che n on ci sarebbe nessuna responsabilità da parte del personale del nosocomio termolese. Ora si dovrà capire da quanto tempo prima il feto fosse morto e la causa del decesso. Intanto la donna è stata trasportata presso il Cardarelli di Campobasso. E’ risultata positiva al Covid dopo diversi giorni di febbre e tosse.