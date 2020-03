Donazioni sangue, molisani generosi. Boom di prenotazioni

L’Avis chiama a raccolta i donatori e i molisani rispondono in massa

Nel primo giorno in cui l’autoemoteca dell’associazione è stata posizionata davanti al Cardarelli di Campobasso sono state 34 le donazioni registrate.

I donatori, iscritti alle varie associazioni del ramo, hanno raggiunto il piazzale antistante l’ospedale del capoluogo di regione e ordinatamente, senza venire a contatto, rispettando la distanza di almeno un metro, hanno dato il loro contributo a sostenere il sistema sanitario, fortemente provato da questa emergenza Covid-19. I volontari della sezione Protezione Civile dell’Avis hanno allestito anche un carrello di coordinamento, assicurando un ristoro a tutti. Dopo il boom della prima giornata l’Avis rende noto che sono già esauriti i posti fino a venerdì 20 marzo. È possibile comunque prenotare la propria donazione per la prossima settimana, quando l’autoemoteca sarà nuovamente davanti al Cardarelli sempre dal lunedì al venerdì (23-27 marzo), dalle ore 8,30 alle 11,30. È indispensabile, però, telefonare al numero 3331994149.

Nel weekend il ‘camper’ si sposterà sul territorio: sabato 21 sarà a Jelsi, domenica 22 a Miranda.

Il presidente dell’Avis Campobasso, Eugenio Astore, ha voluto esprimere alcune precisazioni per evitare l’intasamento dell’unità mobile. «È preferibile che i cittadini che si recano presso l’autoemoteca siano donatori periodici – ha spiegato -. Per i nuovi donatori, infatti, si deve procedere alle analisi e si potrebbe procedere alla donazione non prima di tre settimane».

Il presidente Astore ha anche reso noto che l’AVIS Protezione Civile ha aderito al servizio RECORD (Rete coronavirus a domicilio), per consegnare farmaci e beni di prima necessità a domicilio e che si sta, altresì, occupando della gestione degli ingressi all’Istituto Gemelli di Campobasso.

«In corrispondenza del punto d’accesso degli operatori provvediamo alla misurazione della temperatura a medici e personale sanitario – ha concluso Astore – e svolgiamo lo stesso servizio per pazienti e ospiti che arrivano. Tutto questo evitando ogni tipo di assembramento». Per ciò che concerne le donazioni di sangue si ricorda che è possibile recarsi al centro trasfusionale di Isernia, aperto regolarmente dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 11,30, mentre a breve dovrebbe essere riattivato anche quello del San Timoteo di Termoli.