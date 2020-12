Donazioni di sangue, settantacinquesima volta per Tonino Navarra

Ennesimo traguardo per il bojanese Tonino Navarra, giunto negli ultimi giorni alla settantacinquesima donazione di sangue. Donatore dal 1974, si sottopone ogni 3 o 4 mesi ai prelievi. Un bellissimo gesto di qualche minuto che però consente di dare un aiuto concreto a chi ha bisogno di trasfusioni. «Donare è bello – ha spiegato Tonino – ed è un modo di rendermi utile alla società. Da quando ho iniziato, è sempre un’emozione ogni volta che mi reco al punto prelievi per effettuare la donazione. Continuerò a farlo ancora e lo consiglio a tutti: donare è un’azione di altruismo e solidarietà. In poco tempo ci rendiamo utili nei confronti di chi ha bisogno».