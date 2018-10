Donazione di sangue in ricordo della strage di Gorla

Sabato 20 ottobre 2018, in concomitanza con il ricordo per la strage di Gorla, il Grimes in collaborazione con CasaPound Italia organizza una donazione di sangue che verrà effettuata in tutte le regioni italiane.

I dati del ministero dicono che lo scorso anno il sistema ha registrato oltre 3 milioni di donazione di sangue e plasma mentre i donatori sono stati 1.668.247. Circa 40.000 unità in meno rispetto all’anno precedente. L’affluenza più bassa dal 2011. Ricordiamo l’importanza della donazione: non solo garantisce ai pazienti (nel 2016 circa 660 mila persone) trasfusioni salvavita, ma serve anche per garantire a pazienti affetti da diverse malattie i farmaci plasmaderivati di cui hanno bisogno. “Io ho ciò che ho donato” questo per Grimes non è solo una frase ad effetto. Ma una realtà!