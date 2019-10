Donatori di sangue Fratres, Cinzia Calabrese è il nuovo presidente

In Molise sono attive cinque sedi dell’associazione: oltre a Campobasso, è presente a Mirabello, Jelsi, Termoli e Sant’Elia

CAMPOBASSO. In Molise sono attive 5 sedi della Fratres: Campobasso, Mirabello Sannitico, Jelsi, Termoli e Sant’Elia a Pianisi. Circa un mese fa, nella sede Fratres di Campobasso, sita in via Toti 7, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche della suddetta associazione. Successivamente a tale convocazione ed all’esito delle elezioni ritualmente tenutesi, il presidente uscente, Fernando Vitale, ha nominato la commissione ed ha presentato i candidati. Chiusi i lavori poco fa alla presenza del Coordinatore Regionale Ermanno Ramacciato e del neo-consiglio direttivo che risulta così composto: presidente Cinzia Calabrese, vice-presidente Ugo Giuliano, segretario Alessio Vitale, amministratore Giuseppe Quaranta, capogruppo Vittorio Moffa, consulente sanitario Massimiliano Guerriero e presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Cosmo Colanieri è già stata evidente la ferma volontà di coinvolgere ulteriori potenziali donatori in questo encomiabile disegno. Entusiasmo e spirito solidaristico hanno caratterizzato gli interventi di questa sera di ciascuno dei membri del citato direttivo.

Il Molise è tra le 14 regioni italiane che vanta sedi della Fratres. Tale associazione, nata nel 1971, conta al suo interno un numero rilevante di volontari che, sul territorio nazionale, spontaneamente e a titolo gratuito, scelgono di manifestare vicinanza al prossimo recandosi nei centri preposti per donare sangue e contribuire in tal modo alla rinascita di persone condannate dalla cattiva sorte e/o da sinistri/malattie ad avere vita breve. In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto esistono sedi della summenzionata associazione al cui interno operano soggetti dal comune intento di fornire una seconda opportunità a quelle persone, che- provate dalla vita, da eventi infausti, o da morbi- necessitano di trasfusioni di sangue.

Per la Fratres molisana, sono tanti gli spunti per eventi volti a sensibilizzare la popolazione autoctona da realizzare nell’immediatezza ed in futuro. Questo lo slogan dell’associazione: “Ora anche tu sei chiamato a condividere questo risultato, perché lì fuori c’è qualcuno che aspetta di tornare a vivere con tutta la sua forza. E con un po’ della tua”. Soddisfatto e visibilmente emozionato il presidente, Cinzia Calabrese, dopo aver ringraziato i membri della commissione per la fiducia a lei accordata, ha dichiarato che ricoprirà tale lusinghiera carica con dedizione ed abnegazione e si è impegnata a sottolineare in ogni sede l’importanza delle donazioni sottolineando ed invitando tutti a non rinunciare a questa edificante opportunità di crescita umana.