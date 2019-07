Donato Toma: «Siamo coalizione, non pensiero unico di un movimento»

«La giunta regionale è compatta e va avanti senza alcun problema». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine di uno dei tanti appuntamenti istituzionali che stanno caratterizzando il caldo mese di luglio. Il governatore, nello specifico, ha parlato dell’attuale situazione in consiglio a margine della presentazione dei progetti legati a “Turismo è Cultura”.

«Siamo una coalizione – ha detto ancora Toma – e non un pensiero unico di movimento. Per questo è normale che ci sia un confronto, anche vivace. Ma la giunta – prosegue Toma – va avanti compatta senza alcun problema». Il consiglio (che tornerà a riunirsi martedì prossimo), durante l’ultima seduta (sospesa dopo poco tempo dall’apertura dei lavori) aveva fatto registrare la presentazione di una nota (della quale Toma ha dato lettura in apertura di consiglio) con la quale l’assessore Luigi Mazzuto aveva rimesso il suo ruolo nelle mani del presidente della Giunta. Nella seduta, al primo punto all’ordine del giorno, c’era in discussione proprio la mozione di sfiducia all’assessore regionale. Un consiglio, quello dello scorso 5 luglio che, come si ricorderà, è stato sospeso poco dopo la lettura da parte del presidente Toma della nota di Mazzuto: una sospensione che non è stata digerita dai tanti cittadini presenti in consiglio, in particolar modo da una delegazione composta dagli ex Ittierre. Insomma, un mese caldo ma a gettare acqua sul fuoco, come detto, è stato proprio il governatore che in diverse occasioni ha voluto ribadire la compattezza della giunta “animata” semplicemente da un sano spirito di confronto.