Donato dal Rotaract alla città un ‘Liquidambar’ per villa Musenga

Questa mattina la messa a dimore, si prosegue domani con altri 5 alberti

CAMPOBASSO. Con una bella iniziativa, il Rotaract di Campobasso ha donato alla città un esemplare di ‘Liquidambar’, che è stato messo a dimora questa mattina, sabato 19 ottobre, presso piazza Bernardino Musenga. «L’evento – ha commentato l’assessore all’ambiente Simone Cretella – rientra nelle iniziative associative a sostegno della sostenibilità ambientale e si affianca utilmente al programma di ripopolamento arboreo della villa che l’amministrazione comunale metterà in campo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Si comincia domani mattina, dalle 10.00, con la messa a dimora di nuovi 5 alberi che compenseranno i vuoti lasciati negli anni scorsi da diverse piante per varie ragioni venute a mancare». Il service “alberiAMOCi” è in collaborazione con il progetto nazionale “Rotaract for Sustainable Future”, finalizzato a promuovere i principi di sviluppo e sostenibilità, oggetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 promossi dall’ONU. Così, i giovani rotaractiani , hanno donato un bellissimo Liquidambar (pianta di grande bellezza le cui foglie ricordano l’acero) alla città di Campobasso. L’albero è stato piantato nel prato di Villa Musenga. Tale attività è stata resa possibile anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco Gravina e dell’Assessore Petrella e alla collaborazione del “Vivaio Mignogna”, il quale si è reso disponibile per la fornitura dell’albero stesso.

