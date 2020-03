Donati igienizzanti per mani al comune di Montenero, il gesto di solidarietà

REDAZIONE TERMOLI

Una bella notizia è quella che arriva da Montenero di Bisaccia. La Kaaral S.r.l. di San Salvo, la nota azienda cosmetica creata e guidata dalla famiglia Vitulli di Montenero di Bisaccia, ha donato al Comune circa 300 flaconcini di igienizzante per le mani. «Quello di oggi -ha spiegato il sindaco Nicola Travaglini- è solo il primo lotto dei 1.500 flaconcini da 100 ml che la Kaaral ha deciso di donarci e che noi utilizzeremo per le scuole di Montenero – quando saranno riaperte – oltre che per le strutture pubbliche istituzionali. Ovviamente voglio rivolgere il mio sentito ringraziamento alla famiglia Vitulli, da sempre vicina alle iniziative che si svolgono a Montenero di Bisaccia, per aver dimostrato ancora una volta la sua grande generosità e il suo attaccamento al proprio paese di origine, rendendoci orgogliosi del successo che la Kaaral riscuote in ben 35 paesi del mondo».