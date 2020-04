Donati all’Asrem kit per i pazienti in isolamento domiciliare, continua la solidarietà delle aziende

Ancora un gesto di solidarietà in favore dell’Asrem che vale tanto in questo momento di estrema emergenza. Una nota ditta di informatica ha donato all’Azienda Sanitaria regionale 20 kit per la telemedicina, dispositivi utili per i pazienti in isolamento domiciliare. Il kit comprende un saturimetro, un dispositivo per la misurazione della frequenza cardiaca, uno per il rilevamento della temperatura e un cellulare. Un gesto di grande solidarietà e dispositivi che saranno molto utili ai pazienti in isolamento.