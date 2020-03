Donati 500 euro all’Asrem dalla sezione Molise dell’associazione Celiachia

Un altro gesto di solidarietà in favore dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise. A contribuire è AiC Molise, la delegazione regionale della Associazione Italiana Celiachia, con una sottoscrizione di 500 euro destinata all’acquisto di materiale sanitario.

AiC Molise – riporta il comunicato – vive prevalentemente della solidarietà dei singoli, delle organizzazioni e della necessità di rispettare le disposizioni statutarie, ma in questo momento di grande emergenza vuole contribuire a sostenere gli sforzi della sanità regionale durante questa fase emergenziale.

L’Associazione, che ha tra gli elementi fondanti la promozione dell’assistenza ai celiaci, agli affetti da dermatite erpetiforme e alle loro famiglie, è impegnata inoltre ad assicurare che tutti gli associati possano reperire i prodotti indispensabili per una corretta alimentazione senza glutine.

In questo momento particolare – si legge ancora – abbiamo voluto esservi vicini cercando di fornire le corrette informazioni per la vostra spesa senza glutine. A tal proposito l’Associazione si sta facendo promotrice di un’iniziativa che ha lo scopo di mettere in contatto tutte le strutture facenti parte del Programma AFC (Alimentazione Fuori Casa) per poter indicare quelle aperte e che garantiscono diversi servizi in questo momento di mobilitazione.

Inoltre, ogni Comune, in collaborazione con la Protezione Civile e molte Associazioni presenti sul nostro territorio, ha attivato un servizio di assistenza per la consegna di beni di prima necessità a domicilio per tutelare tutta la popolazione ed in particolare le fasce più deboli.

Ricordiamo a tutti l’importanza di attenersi alle regole del DPCM, spostamenti solo in caso di reale necessità, restiamo a casa e andrà tutto bene!