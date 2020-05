Donate al Cardarelli 100 tute protettive, due pc, tastiere, mouse e stampante

Grazie alla raccolta fondi di Avis, Admo, Ansmes e Bocciofila Campobasso

L’AVIS Campobasso, ADMO Molise, l’ANSMeS Delegazione del Molise e la Bocciofila AVIS di Campobasso, grazie alle donazioni raccolte in favore della ASReM , sono riusciti ad acquistare 100 tute protettive, due computer completi di masterizzatori, tastiere, mouse, il tutto con i relativi programmi dedicati alle necessità ospedaliere, una stampante e il montaggio in loco di tutto il materiale da parte di un ingegnere informatico. La consegna del materiale, effettuata dal Presidente Eugenio Astore, è avvenuta alla presenza del dott. Romeo Flocco Primario di Terapia intensiva e rianimazione, del dott.Giuseppe Cofelice Direttore del blocco operatorio ed altri colleghi. Il Presidente Astore ha voluto esprime un sincero ringraziamento a quanti hanno permesso questo risultato, un plauso particolare lo dedica al Presidente della Bocciofila AVIS Pino Iacovino, che ha creduto sin da subito in questa iniziativa spronando i propri soci che sono risultati i più generosi contributori.

Nello spirito di solidarietà e nel principio di partecipazione alla vita della comunità, specie nei momenti della storia in cui si evidenziano crisi e difficoltà collettive, il coinvolgimento dei cittadini più responsabili è uno sprone per impegnare le associazioni a fare sempre meglio.