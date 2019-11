Donare la spesa a chi è povero: torna la Colletta Alimentare (FOTO E VIDEO)

Mille volontari in cento punti vendita inviteranno a donare cibo ai circa 5mila bisognosi della regione

CAMPOBASSO. Donare la spesa a chi è povero è la mission che da 23 anni caratterizza la fondazione Banco Alimentare Onlus che ha organizzato anche in Molise, sabato 30 novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà in 100 punti vendita con mille volontari che inviteranno a donare cibo per i circa 5mila bisognosi della regione. L’iniziativa è stata presentata nei locali del Terzo Spazio in via Cirese a Campobasso dal direttore del Banco Alimentare Abruzzo e Molise, Cosimo Trivisani, dal responsabile Colletta Alimentare a Campobasso, Mirko D’Amario, dalla rappresentante dell’Associazione nazionale Alpini, Marisa Di Marzio e da Alfonso Potito del Lions Molise.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione donando la spesa a chi è povero in alimenti per l’infanzia, riso, sughi e pelati, tonno in scatola, legumi, olio d’oliva e biscotti. Durante questa giornata, nei supermercati aderenti, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Tutta l’attività della Rete Banco Alimentare è resa possibile dai oltre 1.800 volontari che, coordinati dal personale dipendente, svolgono quotidianamente il proprio compito rendendo concreta e visibile la mission della fondazione.