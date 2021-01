Don Vittorio rassicura i cittadini: “Sto bene e ringrazio tutti per l’affetto”

Dopo che in mattinata sono circolate notizie infondate sullo stato di salute di Don Vittorio, è stato lo stesso parroco di San Giuseppe Artigiano che ha voluto rassicurare tutti. “Sto bene – ha detto Don Vittorio al Quotidiano – e questa mattina mi sono recato anche in visita in Chiesa. Voglio rassicurare tutti i parrocchiani e i cittadini che da questa mattina mi stanno telefonando preoccupati. Colgo l’occasione per ringraziarli per l’affetto e l’attenzione. Un caro saluto a tutti.”