Don Vittorio lascia l’ospedale: “Un grazie ai sanitari e ai fedeli che hanno pregato per me”

Un’intera comunità che tira un sospiro di sollievo. Nella giornata di oggi, mercoledì 13 gennaio, Don Vittorio ha lasciato l’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato la scorsa domenica in seguito ad un malore. Le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate e, dopo gli accertamenti di rito, lo storico parroco di San Giuseppe Artigiano ha potuto lasciare il nosocomio del capoluogo di regione.

“Sto meglio – ha detto Vittorio – e colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, del Pronto Soccorso del Cardarelli per la loro professionalità. Un sentito ringraziamento al Vescovo, ai sacerdoti della parrocchia Don Erik e Don Pino e a tutta la comunità che mi è stata vicino con la preghiera in questi momenti difficili.”