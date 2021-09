Don Primiano nuovo Rettore del Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “S. Pio X”

Per mandato del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana, si rende noto che la Congregazione per il Clero, accogliendo la designazione espressa dalla Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana, ha nominato, in data 1 settembre 2021, il Rev. Sac. Luigi Primiano, della Diocesi di Trivento, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “S. Pio X”, per il sessennio 2021-2027.

Don Primiano succede a S. E. Mons. Antonio D’Angelo, nominato da Papa Francesco Vescovo Titolare di Cerenza e Ausiliare dell’Arcidiocesi di L’Aquila, il 14 agosto scorso. Licenziato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana nel 1983, don Luigi Primiano, originario di Montefalcone nel Sannio (CB), è stato responsabile per venti anni della Pastorale giovanile diocesana e incaricato nel medesimo settore per la Regione ecclesiastica abruzzese-molisana. E’ stato Parroco a Civitanova del Sannio (IS) e attualmente, oltre a guidare la Comunità parrocchiale di S. Nicola in Molise (CB), è Direttore della Pastorale per la famiglia della Diocesi di Trivento. Dal 2018 ha aderito al percorso denominato Progetto “Mistero Grande”, che intende offrire alla Chiesa e alla famiglia cristiana un approfondimento teologico, esperienziale e pastorale del tesoro di grazia contenuto ed espresso nel sacramento del matrimonio.

Affidiamo a Maria Ss.ma, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli, questo nostro fratello, affinché possa avere il conforto della unanime preghiera nell’espletamento di questo compito così importante per la formazione dei nuovi presbiteri, chiamati ad agire secondo il cuore di Dio e le attese della Chiesa.