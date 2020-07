Don Mauro resta a Pietracatella, il Comitato si è scusato con Bregantini e lo ha ringraziato

Ieri, 4 luglio, alle ore 19.00 il Vescovo Bregantini a Pietracatella, durante le celebrazione della messa, ha incontrato la Comunità annunciando che Don Mauro resta definitivamente a Pietracatella e Monacilioni. Dopo oltre 10 giorni di manifestazioni la comunità è stata ascoltata.

Così Pietracatella e mons. Bregantini si sono riconciliati con un confronto costruttivo che ha portato il Vescovo ad ascoltare le preghiere dei fedeli.

In queste settimane la manifestazione aveva raggiunto toni a volte eccessivi, conseguenza di una incapacità a gestire contemporaneamente le emozioni, in modo da dominare e controllare il linguaggio. Per questo il Comitato si è scusato con il Vescovo, precisando che tutto ciò era dettato dal fortissimo attaccamento nato in pochi mesi verso don Mauro, entrato subito nei cuori dei pietracatellesi.

Don Mauro ha ringraziato tutti per la grande manifestazione di affetto dimostrata e si è detto pronto a continuare con maggiore forza il suo parrocato.

La Comunità ora è pronta a proseguire il proprio cammino di fede con Don Mauro Geremia per i prossimi anni, il parroco che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore della gente di Pietracatella che lo ha così fortemente voluto.

Il Comitato ringrazia tutti i pietracatellesi che hanno, con la loro presenza e testimonianza, fatto in modo che Don Mauro potesse restare a Pietracatella.