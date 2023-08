Don Luigi Ciotti, invitato a presenziare ad un evento a Borrello, in Abruzzo, ne ha approfittato per fare una visita in Altomolise, a Capracotta (nella foto insieme a Francesco Di Rienzo).

Don Ciotti è l’ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell’associazione Libera, contro i soprusi delle mafie in tutta Italia.