Don Luigi Ciotti a Campobasso: “Costituzione italiana: solidarietà, situazione carceraria e fenomeni migratori”. Incontro di studio al Liceo Classico

Criminalità, legalità, recupero ed integrazione. Temi importanti quelli affrontati oggi nell’Auditorium del Liceo Classico di via Scardocchia a Campobasso. «La Costituzione è un momento di pacificazione tra gli uomini e da qui è necessario ripartire per ritrovare l’uguaglianza tra i cittadini italiani» hanno detto gli organizzatori dell’incontro. Entusiasta Don Luigi Ciotti per la presenza di tanti giovani studenti interessati ad affrontare argomenti così importanti e profondi. «La nostra costituzione introduce valori fondamentali per superare le disuguaglianze tra gli uomini» la parole del giudice Roberta D’Onofrio che, insieme al collega Davide Colucci, ha aperto l’incontro.

