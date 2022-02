Don Giovanni Cerio, l’ultimo omaggio di Ferrazzano al suo parroco storico

Una folla commossa, ma composta, ha partecipato alle esequie officiate dal vescovo Bregantini in piazza Spensieri

di Antonio Di Monaco

Una folla commossa, ma composta, ha salutato per l’ultima volta don Giovanni Cerio in piazza Spensieri a Ferrazzano, comunità che ha guidato spiritualmente per 60 anni dal 1954 e che con lui ha festeggiato il secolo di vita (avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 6 settembre) e i 71 anni di sacerdozio. Le esequie sono state officiate dal vescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini, e dal parroco del paese, don Nicola Maio, con la partecipazione di numerosi presbiteri e consacrati della diocesi e no. Davanti all’altare è stato sistemato il feretro su cui sono stati adagiati i simboli dell’Eucarestia (il calice e l’ostia) con il corpo di don Giovanni coperto solo da un velo trasparente, come da usanza quando muore un sacerdote.

Numerose anche le persone che gli hanno reso omaggio alla camera ardente allestita nella chiesa Madre e hanno recitato un Rosario in suffragio sotto la guida del vescovo Bregantini, figura pastorale che don Giovanni conosceva bene avendo ricoperto l’incarico di segretario del presule Carinci e di economo diocesano di Armando Dini. A 75 anni, come prescrive il Codice di Diritto Canonico, don Giovanni si era dimesso dalle funzioni clericali ma, a causa della carenza di nuove vocazioni, aveva continuato a guidare la comunità fino al 21 ottobre 2021, data dell’arrivo dell’attuale parroco, don Nicola Maio.

Negli ultimi mesi, con una fede e una forza fisica incrollabili, si era ripreso da una frattura del femore che si era procurato nell’aprile dello scorso anno davanti alla chiesa della Libera Campobasso mentre vi si recava a celebrare messa e, fino all’ultimo istante, è stato assistito con dedizione e devozione dalla signora Giovanna Atri. Da oggi, lei e la comunità di Ferrazzano, con la nascita al Cielo di don Giovanni, avranno un pastore che veglierà per sempre sulle loro anime.