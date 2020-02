Don Gabriele Mascilongo nominato Vicario del Tribunale Ecclesiastico

La decisione direttamente dai Vescovi di Abruzzo e Molise. Il parroco della Cattedrale di Termoli: «Grato per aver avuto la loro fiducia»

E’ stato nominato vice presidente (Vicario Giudiziale Aggiunto) del Tribunale Ecclesiastico Abruzzese Molisano con sede a Chieti il parroco della Cattedrale di Termoli, Monsignor Gabriele Mascilongo. La nomina è arrivata direttamente dai Vescovi d’Abruzzo e Molise (C.E.A.M.), durante la seduta dello scorso venerdì. Don Gabriele, che dopo gli studi filosofici e teologici, ha conseguito la specializzazione in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, da oltre venti anni è al servizio della giustizia nella Chiesa d’Abruzzo-Molise avendo ricoperto prima il ruolo di difensore del vincolo (una sorta di pubblico ministero in ambito processuale ecclesiastico) e dal 2005 il ruolo di Giudice presso il Tribunale di Chieti. «Sono grato ai Vescovi della nostra Regione ecclesiastica ed in particolare al nostro Vescovo S.E. Mons. Gianfranco De Luca – ha dichiarato don Gabriele – per avermi dimostrato la loro fiducia nell’affidarmi questo nuovo incarico, insieme ad un altro Sacerdote, a favore dei fedeli d’Abruzzo e Molise. Tale nomina cade in un momento delicato e importante per i Tribunali ecclesiastici di tutto il mondo, perché da pochi anni è entrato in vigore il Motu proprio col quale Papa Francesco ha inteso riformare i processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Quello dei Tribunali ecclesiastici regionali, interdiocesani e diocesani – ha proseguito monsignor Mascilongo – è un servizio prezioso e delicato al servizio delle coppie in difficoltà che, attraverso la verifica della validità del vincolo matrimoniale, contribuisce a rasserenare gli animi e le coscienze al fine di regolarizzare la loro situazione».