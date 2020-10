Don Domenico compie 80 anni, auguri da tutta Petrella Tifernina

“Nella gioia e nella lode al Signore ti abbracciamo con affetto fraterno. Auguri Don Domenico per i tuoi 80 anni, perché tu possa continuare a servire il signore ed evangelizzare. Ringraziamo il Signore per l’amore, la fede, la forza che in questi anni hai profuso nella nostra parrocchia. Possa lo Spirito Santo continuare ad essere per te sostegno e guida”.

Questo il messaggio di auguri ,per gli 80 anni del parroco don Domenico Di Franco, da parte della comunità di Petrella Tifernina insieme al vice Parroco Don Donato Colacicco e del Sindaco Alessandro Amoroso.