Don Benito con papa Francesco sul volo per la Gmg di Lisbona: “Gli porto lettere e giochi dei miei ragazzi”

Da Vatican News la notizia che don Benito Giorgetta sarà sul volo per Lisbona, invitato da Papa Francesco al suo seguito. Un parroco giornalista e scrittore, con la passione per il gioco, nel seguito del Papa alla Gmg di Lisbona -si legge su Vatican news- E’ don Benito Giorgetta, 68enne parroco a San Timoteo di Termoli che Francesco ha invitato a salire con lui sul volo per il Portogallo e a partecipare accanto a lui al suo 42esimo viaggio apostolico. Don Benito ha con il Pontefice uno scambio abbastanza frequente di email, e lo ha incontrato più volte a Casa Santa Marta. “Il parroco-giornalista di Termoli ha con sè un volumetto di giochi enigmistici sulla figura e gli insegnamenti del Pontefice e i messaggi dei giovanissimi della parrocchia San Timoteo di Termoli. “Francesco è un Papa che ride”.