Domenico volerà negli Stati Uniti per essere curato

Potrà essere curato negli Usa, è il sindacato autonomo di Polizia, Sap, che dà la notizia

Siamo felicissimi di comunicare che l’evento “ Un Gol nel Tuo Cuore Isernia 2022”, tenutosi lo scorso 21 Maggio presso lo Stadio “M. Lancellotta”, che ha visto in campo la “Nazionale Italiana Artisti TV” affrontare in un match amichevole la squadra “I Love Polizia” e l’Amministrazione Comunale, ha riscosso il successo che la Città di Isernia e l’organizzazione meritava. Grazie al fondamentale supporto degli spettatori, degli sponsor, delle Istituzioni e dei giornalisti che hanno favorito l’iniziativa e di chi ha partecipato fornendo un prezioso aiuto, possiamo ufficialmente comunicare che lo Stadio ha ospitato più di 1000 spettatori, offrendo una cornice di pubblico memorabile!

L’apporto di tutti ha dato la possibilità all’organizzazione di raccogliere per il nostro DOMENICO MARCACCIO oltre 20.000 euro che verranno devoluti alla sua associazione “INSIEME CE LA FAREMO”, contribuendo a far volare Domenico negli Stati Uniti per le cure di cui ha bisogno”.