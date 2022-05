Domenico Riccio resta ai domiciliari, respinto il ricorso al Riesame

Il tribunale della Libertà di Campobasso ha respinto la richiesta degli avvocati Iannitti e Stellato per l’attenuazione delle misure cautelari nei confronti del loro assistito, Domenico Riccio, direttore dell’Ufficio Provinciale delle Entrate di Isernia, che rimarrà agli arresti domiciliari. Una brutta notizia per il giovane dirigente delle Entrate, ma gli avvocati non si perdono di coraggio, anzi, fanno capire di avere altre frecce al loro arco difensivo.

Le indagini portate avanti dalla Procura presso il Tribunale di Isernia sarebbero partite dalla segnalazione del commissario giudiziale di un’azienda automobilistica in concordato, un commercialista che, nel mese di dicembre, avrebbe denunciato pressioni da parte di Riccio per ottenere la corresponsione di denaro, in cambio di un aggiustamento del debito che la stessa azienda avrebbe dovuto saldare al fisco: circa dieci milioni. Riccio avrebbe chiesto, per la procura, un milione di euro come tangente per mettere apposto la pratica. Ma se questa è l’accusa, la linea difensiva punta a ribaltare tutta la visione d’insieme.

Infatti la cifra che Riccio avrebbe chiesto non sarebbe stata per lui, ma per il fisco. Ovvero Riccio avrebbe detto al commissario: per arrivare alla definizione della pratica debitoria nei confronti con il fisco, bisogna cominciare a tirare fuori un acconto da almeno un milione. Un acconto per le casse dello Stato e non per le sue. Insomma, tutto e solo un equivoco. E’ chiaro che questa è la linea difensiva, ma dall’altra parte ci sono la denuncia del commissario, intercettazioni, registrazioni e indagini della procura. Ma alla fine il nodo da sciogliere sarà proprio quello dell’interpretazione delle parole del direttore dell’Ufficio delle entrate. Quando le diceva, pensava alle casse dello Stato o alle sue?