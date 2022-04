Domenico Riccio ha nominato il suo legale, è un penalista di Piedimonte Matese

Domenico Riccio ha nominato come suo legale un affermato penalista di Piedimonte Matese, Benedetto Maria Iannitti, che dovrebbe essere affiancato anche da Giuseppe Stellato, un altro importante penalista.



L’avvocato campano sta prendendo contatti con il suo cliente, con l’ufficio del Gip e con la Procura per concordare una data e un’orario per l’interrogatorio di garanzia che dovrà essere tenuto entro dieci giorni dall’arresto.



Intanto il clamoroso arresto del direttore dell’Ufficio delle Entrate di Isernia, Domenico Riccio, ha provocato stupore e sconcerto nell’opinione pubblica per le informazioni fatte trapelare finora sull’inchiesta e per il riscontro mediatico che ha avuto a livello nazionale. I passi fondamentali sono questi: il commissario giudiziale della DR Motor Company, a dicembre avrebbe presentato una segnalazione alla procura di Isernia, denunciando presunte pressioni, da parte del direttore provinciale delle entrate, per ottenere la corresponsione di denaro in cambio di un aggiustamento del debito che la stessa DR Motor avrebbe dovuto saldare al fisco.

La magistratura isernina, ricevuta la segnalazione, si attiva, incaricando Carabinieri e Finanza di indagini riservate, autorizzando l’uso di apparecchiature tecniche specifiche. Probabilmente cimici e intercettazioni attraverso un Troyan, quello che inguaiò Palamara. In due mesi di indagini sarebbero venuti fuori dei riscontri, che hanno portato la procura ad avanzare la pesante accusa di concussione nei confronti di Domenico Riccio che, stando a quanto affermato dallo stesso procuratore, avrebbe chiesto addirittura un milione per aggiustare la pratica. Da qui la decisione di arrestarlo per evitare che la tentata concussione andasse in porto. Fin qui le notizie trapelate finora sull’inchiesta. Ma chi è Domenico Riccio, un dirigente 48enne dal passato specchiato e di cui tutti parlavano più che bene?



Si tratta del figlio di Eugenio Riccio, di Venafro, ex parlamentare del Centrodestra per ben due legislature. Una persona di cui tutti avevano una ottima opinione, sia a Venafro, dove vive, che a Isernia, dove ha operato fino a ieri. Tra gli incarichi di Domenico Riccio configurano vari incarichi alle agenzie dell’entrare, inoltre è stato Consigliere Giuridico-Tributario Ministero della Difesa presso il Sottosegretario di Stato alla Difesa Aeronautica. E ancora, Capo Ufficio Controlli Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Campobasso.