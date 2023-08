Domenico Liberatore si afferma alla “Macchia in corsa”

Successo per la quinta edizione di “Macchia in Corsa”, la gara podistica organizzata dall’associazione sportiva Free Runners Isernia, con la collaborazione della pro loco Maccla e dal Comune di Macchia d’Isernia. Oltre 300 i partecipanti e numerosissimo il pubblico. Dopo la gara dedicata ai più piccoli, conclusasi con la tradizionale merenda “Pan e pummarola”, proposta dalla pro loco, si è svolta la gara competitiva e, a seguire, quella amatoriale. La vittoria, per i professionisti, è andata a Domenico Liberatore, per gli uomini, e Morena Di Benedetto, per le donne. Ospiti d’eccezione Giorgio Calcaterra e Antonio Di Manno. Al termine della competizione, la serata è proseguita con musica, buon cibo e tanto divertimento.