Il celebre giornalista-autore Rai, Domenico Iannacone, ha smentito a Isernia (vedi intervista in alto) ogni indiscrezione su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione in rappresentanza del centrosinistra. Ma Iannacone, in un passaggio delle sue risposte ai giornalisti, ha fatto capire che qualcosa c’è stato perché ha detto che cercano gente esperta di politica e lui non è esperto. Insomma indiscrezioni smentite, ma neanche tanto.