Domenico Iannacone in pole position per la candidatura a presidente del Centrosinistra

La strategia è precisa ed è quella che ha già portato il Centrosinistra a vincere a Isernia e, come nel capoluogo pentro, la piccola “Penelope” che sta tessendo la tela è la giovane Federica Vinci, vicesindaco isernino ma anche volto nazionale del movimento paneuropeo Volt. Una politica giovane, ma soprattutto sveglia, che ha le giuste conoscenze anche a livello internazionale, come l’ex presidente Usa, Obama, o l’attuale vertice del parlamento europeo, Metsola. Ebbene la strategia del Centrosinistra è quella di cercare e trovare un volto nuovo, una personalità gradevole, una cosiddetta “foglia di fico”, dietro cui riciclare i soliti noti, o politici, che altrimenti non avrebbero alcuna chance di vittoria. Così hanno vinto a Isernia, con Piero Castrataro, ingegnere di Assisi, ma che aveva studiato a Isernia, dove vive la sua famiglia d’origine, e così pensano di fare alla Regione, dove il volto nuovo, pulito e presentabile potrebbe essere quello di Domenico Iannacone, originario di Torella del Sannio, giornalista d’inchiesta della Rai. E ci sono già i primi passi della strategia, che hanno visto Iannacone ospite d’onore, ieri sera, a Santa Croce di Magliano, e lo vedranno sul palco dell’Auditorium a Isernia, il prossimo 15 dicembre, a raccontare la storia di Isernia, insieme a Franco Valente. Indovinate chi condurrà la serata: Federica Vinci, vicesindaco di Isernia. Come dire: due più due fa quattro. Bisogna solo vedere che ne pensano Grillini e Pd. Qualcuno già parla di forti mal di pancia in giro. Intanto il nome di Domenico Iannacone è sul tavolo. (enzo di gaetano)