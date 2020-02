Domenico Iannacone: «I molisani? Persone che hanno una forte curiosità del mondo» (IL VIDEO)

Il giornalista ospite su Rai 2 nel programma Radio 2 Social Club, elogia i sanniti

A Radio 2 Social Club, la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, in onda dal 2010 e dal 2019 visibile anche su Rai 2 (dalle 8.45 alle 10) ospite d’eccezione Domenico Iannacone, il giornalista (originario di Torella del Sannio) autore de “I Dieci Comandamenti” e di recente alla conduzione del programma “Che ci faccio qui”. Insieme ai conduttori, Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Iannacone che ha esordito con un «sono sannita» ha avuto solo parole di elogio per la sua terra, il Molise, descrivendo i suoi conterranei come persone che «hanno una forte curiosità del Mondo…una regione, il Molise, che ha avuto un esodo incredibile…per questo i molisani li ritrovi ovunque…persone – ha detto ancora Iannacone – dalla forte illuminazione».