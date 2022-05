Domenico Chiacchiari: “Che fine ha fatto il bilancio di Isernia?”

Duro attacco all’amministrazione Castrataro dal consigliere di minoranza in merito all’approvazione del Consuntivo 2021

Duro attacco all’amministrazione Castrataro da parte del consigliere di minoranza Domenico Chiacchiari. Il rappresentante dell’opposizione protesta per il ritardo nell’approvazione del bilancio consuntivo 2021: “L’anno scorso, giusto il primo maggio, la prefettura di Isernia inviò all’amministrazione d’Apollonio la diffida per il ritardo nell’approvazione del consuntivo 2020. Cos’è successo quest’anno? Perché la prefettura di Isernia ancora non diffida Castrataro. Non credo ci siano differenze, forse sarà solo una dimenticanza. Intanto il consuntivo non è arrivato neanche in commissione, né ai revisori dei conti. Il sindaco non provi a raccontare frottole, quello che hanno appena approvato in giunta è solo lo schema di bilancio. Mi chiedo cosa ci sia dietro, magari hanno serie difficoltà e tentano di nasconderle. Ma speriamo che larefettura li richiami al più presto”.