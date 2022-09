Domeniche al museo, ecco tutte le aperture dei luoghi della cultura statali in Molise

Come ogni prima domenica del mese, il 2 ottobre sarà possibile accedere in modo gratuito in ogni luogo della cultura statale in Molise. Con l’iniziativa “Domeniche al museo” il Ministero della Cultura intende favorire a tutte le fasce d’età l’accesso a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato, per i quali non è più richiesto il possesso del certificato verde rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.

In Molise sarà quindi possibile visitare gratuitamente:

Castello angioino di Civitacampomarano (10h15-16h00)

Museo Sannitico (8h15-19h00)

Museo di Palazzo Pistilli (8h00- 14h00)

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia (8h15- 19h00)

Museo Archeologico di santa Maria delle Monache (8h15- 14h00)

Santuario Italico di Pietrabbondante (10h15- 17h15)

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (10h00- 16h00)

Castello Pandone a Venafro (8h15-18h30)

Museo Archeologico di Venafro (8h15- 14h00)

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di Sepino (9h00-18h00)

Si specifica che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.

La Direzione Regionale Musei Molise comunica, inoltre, che il Museo Sannitico, a Campobasso, è compreso nell’elenco dei 59 luoghi della cultura statali italiani che aderiscono a “Race for cure”, l’iniziativa dell’Associazione “Susan Komen Italia” in intesa con il Ministero della Cultura, finalizzata alla lotta contro i tumori al seno.

Per tutto il mese di ottobre, iscrivendosi alla “Race for cure” o facendo una donazione all’ Associazione “Susan Komen Italia”, i cui proventi andranno ai progetti di Komen Italia per la salute delle donne, ed esibendo la ricevuta di donazione si potrà accedere gratuitamente al Museo Sannitico negli orari ordinari di apertura (martedì- domenica dalle 8h15 alle 19h00- la biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura).

Per maggiori informazioni su “Race the cure”: https://www.komen.it/rftc/race-cure-2022/