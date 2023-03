Domenica torna l’ora legale, lancette avanti di sessanta minuti

L’ora legale torna domenica 26 marzo, quando alle due di notte bisognerà spostare le lancette avanti di sessanta minuti, ovvero alle tre di notte (non bisogna fare nulla, invece, con gli smartphone, che si adegueranno automaticamente). Dormiremo dunque tutti un’ora in meno, ma in compenso avremo giornate più lunghe e più luce naturale da sfruttare (l’ora solare tornerà il 29 ottobre 2023). L’ora legale è nata proprio per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi e l’Italia l’ha adottata per la prima volta durante la Prima guerra mondiale (nel maggio 1916, con interruzioni tra il 1921 e il 1939 e poi tra il 1948 e il 1965).