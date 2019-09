Domenica scatta “L’ora del Rugby” anche a Campobasso

REDAZIONE

Per la terza volta di fila, anche per il lancio della stagione 2019/2020 verrà riproposta l’iniziativa l’Ora del Rugby in accordo con la FIR.

Domattina scoccherà in tutta la Campania e anche in Molise L’ora de rugby, alle ore 10.00. Nei giorni in cui le scuole sono ricominciate da poco e le attività dei Club riprendono per entrare subito a pieno regime accogliendo tanti nuovi piccoli rugbisti. Da non dimenticare che domenica mattina alle ore 7:15 l’Italia giocherà la prima partita del Mondiale contro la Namibia. Perché quindi non seguire la partita a casa, al bar o in Club House tutti insieme, per poi scendere in strada e far rotolare l’ovale su tutti i campi. Per l’evento simultaneo vi saranno contemporaneamente: flash mob, azioni collettive di coinvolgimento, promozione del minirugby, prove di touch rugby, desk informativi, conferenze con istituzioni locali e molte altre iniziative che faranno scendere in strada tutti i rugbisti alle ore 10 di domenica 22 settembre.



L’ORA DEL RUGBY 2019 SI SVOLGERÀ NELLE SEGUENTI CITTÀ:

Afragola (NA), via Cristo Re – attività ludiche di rugby – Rugby Afragola.

Ariano Irpino (AV), Piazza Duomo – colazione ovale ed infopoint – Ariano Rugby.

Avellino, Villa Comunale – flash mob e giochi con l’ovale – Avellino Rugby.

Battipaglia (SA), Piazza Amendola – touch rugby, giochi in touche, sensibilizzazione ambientale – Hydra Rugby.

Benevento, Corso Garibaldi altezza Chiesa S. Sofia – volantinaggio – Le Longobarde Rugby Club.

Napoli, via Sigmund Freud – gazebo, infopoint ed attività ludica – Rugby Vesuvio.

San Giorgio del Sannio (BN), Parco del Millenario, viale Spinelli – attività ludica minirugby – Dragoni Sanniti Rugby.

San Giuseppe Vesuviano (NA), Piazza Garibaldi – giochi gonfiabili, attività ludica minirugby, intrattenimento – Sacro Cuore Pompei.

San Nicola La Strada (CE), Piazza Parrocchia – allenamento dimostrativo – Spartacus Rugby Social Club.

Santa Maria Capua Vetere (CE), Villa Comunale – infopoint, minirugby, attività ludiche, touch rugby – Rugby CLAN Santa Maria Capua Vetere.

Campobasso, stadio “Vecchio Romagnoli” – flash mob, infopoint, attività ludiche e di sensibilizzazione – Hammers Rugby Campobasso.