Domenica ricca di interventi per i Vigili del Fuoco tra Campobasso e Termoli

REDAZIONE

Alle ore 16 circa di oggi, 10 Marzo 2019, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, con tre mezzi, sono intervenute per incendio sviluppatosi all’interno di un’ abitazione cittadina sita in piazzale Scarano – Parco dei Pini. All’interno dell’appartamento, al momento dell’incendio erano presenti il proprietario e la moglie. L’intervento di spegnimento, difficile per il notevole fumo sviluppatosi, è stato velocemente risolutivo ed ha evitato il propagarsi dell’incendio anche ad altre abitazioni. Il personale sanitario del 118 ha prestato le cure del caso alle persone interessate dal denso fumo. Sul posto anche la Polizia di Stato. Per gli accertamenti sulle cause dell’incendio e le attività di Polizia Giudiziaria è intervenuto il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del fuoco di Campobasso. Anche le squadre vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano sono state impegnate in diversi incendi di sterpaglie e di boscaglia nei Comuni di Montefalcone, Campomarino, Portocannone e Santa Croce di Magliano. Nel pomeriggio la squadra del Distaccamento di Termoli ha effettuato un Intervento di soccorso, a San Martino in Pensilis, dove una persona anziana, sola in casa, non rispondeva ai familiari. Sul posto il personale , aiutato da persone del posto, che avevano iniziato a smontare una grata posta davanti alla finestra, accedevano velocemente all’interno aprendo la porta per permettere l’ingresso dei familiari e del personale sanitario del 118, che dopo le prime cure, trasportava la persona all’ospedale di Termoli.