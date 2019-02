Domenica nera per le molisane. Campobasso e Isernia cadono in casa

REDAZIONE

Nel giorno in cui a Selvapiana si celebra la memoria dello storico capitano Michele Scorrano, un Campobasso deludente e giù di tono esce sconfitto dallo scontro playoff contro il San Nicolò Notaresco. Vittoria meritata degli ospiti che realizzano il gol da tre punti al 90’ con Candellori che batte Sposito con un colpo di testa all’incrocio dei pali. L’unica occasione da rete dei rossoblù solo all’84’ con Musetti la cui conclusione viene sventata in angolo sopra la traversa da Monti. Un ko che delude gli infreddoliti presenti e allontana la squadra dalla zona spareggi, ora distante otto punti.

Debacle casalinga dell’Isernia che incassa una sonora cinquina dal Pineto. L’undici di Silva va sotto di quattro reti già alla mezz’ora di gioco trovando una minima reazione con la rete messa a segno da Romano in avvio di ripresa ma Cruz ristabilisce le distanze siglando il definitivo 1-5. Prova, insomma, imbarazzante per i pentri.

Cade in trasferta l’Olympia Agnonese che si arrende di misura alla Sangiustese. I granata si trovano in svantaggio al 20’ grazie alla rete messa e segno da Cerone disputando l’intera ripresa in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per rosso diretto sul finire del primo tempo di Ribeiro per proteste all’indirizzo del direttore di gara. Sia altomolisani che biancocelesti rimangono in piena lotta playout.