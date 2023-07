Domenica il Concerto estate 2023 della corale Città di Termoli

Circa 20 i coristi diretti dal maestro Vittorio Di Cesare . Per questa esibizione saranno accompagnati al pianoforte da Francesca Gesualdo

Si terrà domani, domenica 23 luglio, alle 21 nella chiesa SS. Pietro e Paolo, il “Concerto estate 2023” della Corale Città di Termoli.

La Corale propone un repertorio eterogeneo che comprende diversi generi, da quello strettamente polifonico alla musica popolare, dai grandi successi della musica leggera italiana ed internazionale alle colonne sonore per terminare con un omaggio alla tradizionale musica napoletana.

La “Corale Città di Termoli”, composta da circa venti coristi, attualmente è diretta dal Maestro Vittorio Di Cesare e per questa esibizione sarà accompagnata al pianoforte dalla pianista Francesca Gesualdo. La presidentessa dell’Associazione è la signora Concetta Lisi.

L’associazione “Corale Città di Termoli” è un coro polifonico costituitosi nel maggio 1992 sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale della nostra cittadina adriatica. Essa, innestandosi in una realtà socio-culturale in continua crescita con l’obiettivo principale di divulgare il messaggio universale della musica arricchendosi nello stesso tempo di esperienze d’arte e di vita, intende lavorare ed impegnarsi per raggiungere traguardi sempre più importanti e rilevanti.

Essa si è costituita come Associazione, con il patrocinio del Comune nel febbraio 1996, ed è iscritta all’A.CO.M. (Associazione Cori Molisani) e alla FE.N.I.A.R.CO (Federazione Nazionale Italiana Associazione Regionale Cori) dal febbraio 1997. Ha partecipato a molte rassegne polifoniche, anche fuori regione.