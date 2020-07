Domenica escursione “Con il Tratturo nel Cuore”

Secondo memorial Mimmo Pellegrino

Anche quest’anno si svolgerà domenica 2 agosto il Secondo Memorial in onore di Mimmo Pellegrino, ex Presidente della Provincia di Isernia e uomo attivo fra cultura e tradizioni, dal nome “Con il Tratturo nel Cuore” – Il trekking Roccasicura-Pescolanciano sul Castel di Sangro/Lucera, ideato nel 2019 da Pierluigi Giorgio con il suo “CamminarNarrando” (una formula per primo adottata già nel 1986 e a cui assistette e partecipò per svariati giorni lo stesso Mimmo), fra passo e parola, con letture lungo il percorso di alcuni brani del “Tratturo” di Franco Ciampitti e non solo. Un modo per trasmettere, lanciare qualche messaggio, dando maggiori imput al solo camminare. l’humus di un tragitto ed una terra.

Il regista e narratore, sarà affiancato dall’organizzazione di Michele Parente, esperta guida GAE con il suo “Molise da scoprire” (per informazioni e prenotazioni 328/7639268) e da Silvio Lombardi con la famiglia Pellegrino. Tutto si svolgerà nel rispetto del regolamento Covid.

All’arrivo – previsto per ora di pranzo – visita al murales “con il Tratturo nel Cuore” e al castello di Pescolanciano.