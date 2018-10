Domenica di pulizia sulla Collina Monforte, Cretella: «Situazione allarmante»

CAMPOBASSO

Ha riscosso un grande successo l’iniziativa #RipuliAmo Campobasso, la giornata di mobilitazione organizzata dal M5S di Campobasso al fine di “denunciare lo stato di abbandono in cui versa la collina Monforte”. Decine di volontari e portavoce pentastellati si sono dati appuntamenti questa mattina, alle 9,30, guanti alla mano per ripulire dai rifiuti un ampio tratto della Collina Monforte, ai piedi del Castello. «La manifestazione – spiega il consigliere comunale Simone Cretella – ricade nell’ambito delle iniziative #Plasticfree a cui tanti gruppi locali del M5S hanno aderito raccogliendo l’invito del ministro dell’Ambiente Sergio Costa».

Tra i rifiuti trovati in maggiore quantità proprio la plastica, nelle più svariate forme: bottiglie, flaconi, contenitori, vaschette, pellicole, piatti posate e bicchieri.

Circa una settantina i grandi sacchi colmi di rifiuti raccolti e smaltiti presso i punti di raccolta concordati con la Sea. Un “bottino” di sporcizia che si sarebbe potuto evitare, specialmente se si considera che il sito interessato rappresenta uno dei simboli della nostra città nonché un’area naturalistica di pregio (la Collina Monforte è classificata come Sic, Sito di Importanza Comunitaria) che meriterebbe un maggiore rispetto da parte di tutti e che invece, contrariamente, si sta trasformando in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Tantissimi i resti di pranzi, spuntini e colazioni ritrovati durante l’operazione di “bonifica” e, addirittura, tapparelle, lamiere, pezzi di arredo, copertoni, batterie auto, reti di letti, bombole, rifiuti sanitari, persino un water e una panchina. Segnali preoccupanti di assoluta inciviltà, anche in considerazione della presenza in città di un efficiente sistema di conferimento gratuito dei rifiuti speciali presso l’isola ecologica di Santa Maria de Foras.

I volontari hanno rinvenuto anche molti sacchetti di rifiuti “ordinari”. Segno che in tanti al corretto conferimento presso gli ‘ecostop’, preferiscono la più comoda, rapida, ma decisamente incivile, soluzione del “lancio nella pineta”.

Sul tema della riduzione a monte della produzione dei rifiuti, ed in particolare del contrasto all’utilizzo sfrenato della plastica usa e getta, il Movimento 5 Stelle presenterà, in linea con le azioni portate avanti a tutti i livelli ed in tutta Italia, una mozione consiliare tendente a far aderire il Comune di Campobasso alla sfida #PlasticFree per la progressiva messa al bando della plastica da tutti i luoghi di pertinenza comunali.

Per quanto concerne, invece, la Collina Monforte, «si conferma – afferma Simone Cretella – la situazione allarmante più volte denunciata negli anni. Urgono interventi radicali di bonifica e manutenzione per tutelare e valorizzare un sito che non merita di essere declassato a discarica cittadina».